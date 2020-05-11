10:40 11.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244654:labazovych

Новые случая коронавируса в Ухане: впервые с половины марта

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 17 новых случаях коронавирусной инфекции. Это самый высокий дневной прирост с 28 апреля. При этом не зафиксировано ни одного летального случая.

Новые случая коронавируса в Ухане: впервые с половины марта

Семь новых случаев заражения касаются людей, приехавших из-за границы, а 10 - местные инфекции. Это второй день подряд, когда тренд предыдущих дней меняется на противоположный, когда большинство новых случаев были "импортированы".

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Пять новых случаев были обнаружены в Ухане, где в конце прошлого года разразилась эпидемия коронавируса. Новые инфекции были в последний раз замечены в этом городе в середине марта.

В общей сложности 82 918 человек инфицированы по всему материковому Китаю и 4633 человека умерли.

Китайские медицинские службы также выявили 12 новых бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, которые не учитываются в балансе инфицированных людей до появления симптомов.

Ранее мы сообщали, о резкой смене ситуации с коронавирусной инфекцией в Италии.


Поделиться

Читайте также:
 
Не все регионы Украины ослабляют карантин: где продолжают действовать жесткие ограничения Уже есть улучшения: ситуация с коронавирусом в Украине немного улучшилась Сегодня снимаются карантинные ограничения в Украине: что будет открыто и чем можно заниматься В Италии резко изменилась ситуация с коронавирусом: что там происходит
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив