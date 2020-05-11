Новые случая коронавируса в Ухане: впервые с половины марта

Национальная комиссия здравоохранения Китая сообщила о 17 новых случаях коронавирусной инфекции. Это самый высокий дневной прирост с 28 апреля. При этом не зафиксировано ни одного летального случая.
Семь новых случаев заражения касаются людей, приехавших из-за границы, а 10 - местные инфекции. Это второй день подряд, когда тренд предыдущих дней меняется на противоположный, когда большинство новых случаев были "импортированы".
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.
Пять новых случаев были обнаружены в Ухане, где в конце прошлого года разразилась эпидемия коронавируса. Новые инфекции были в последний раз замечены в этом городе в середине марта.
В общей сложности 82 918 человек инфицированы по всему материковому Китаю и 4633 человека умерли.
Китайские медицинские службы также выявили 12 новых бессимптомных случаев коронавирусной инфекции, которые не учитываются в балансе инфицированных людей до появления симптомов.
Ранее мы сообщали, о резкой смене ситуации с коронавирусной инфекцией в Италии.