В Италии резко изменилась ситуация с коронавирусом: что там происходит

Это еще один день, когда наблюдается явное улучшение эпидемической ситуации и уменьшение количества смертей.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

Начиная с 14 марта в Италии не было зарегистрировано так мало случаев смерти от коронавируса.

По официальным данным, более 83 000 человек в Италии в настоящее время инфицированы. Это число упало на 1,5 тысячи с субботы.

На сегодняшний день в стране подтверждено 219 000 случаев заражения, в том числе 802 за последние 24 часа, т.е. меньше, чем в предыдущие дни.

Количество вылеченных постоянно увеличивается. На данный момент это более 105 000 человек; ежедневный прирост составил 2155.

Около 1000 пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, то есть в несколько раз меньше, чем в дни пикового эпидемического периода.

Более 2,5 миллионов тестов на вирус уже были проведены в Италии.

Напомним, что в Украине более 15 000 подтвержденных случаев COVID-19.