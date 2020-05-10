21:08 10.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Италии резко изменилась ситуация с коронавирусом: что там происходит

В Италии 165 человек, зараженных коронавирусом, умерли за последние сутки, - сообщила Гражданская оборона в воскресенье, 10 мая. В заявлении сообщалось, что, таким образом, общее количество погибших возросло до 30 560.

В Италии резко изменилась ситуация с коронавирусом: что там происходит

Это еще один день, когда наблюдается явное улучшение эпидемической ситуации и уменьшение количества смертей.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

Начиная с 14 марта в Италии не было зарегистрировано так мало случаев смерти от коронавируса.

По официальным данным, более 83 000 человек в Италии в настоящее время инфицированы. Это число упало на 1,5 тысячи с субботы.

На сегодняшний день в стране подтверждено 219 000 случаев заражения, в том числе 802 за последние 24 часа, т.е. меньше, чем в предыдущие дни.

Количество вылеченных постоянно увеличивается. На данный момент это более 105 000 человек; ежедневный прирост составил 2155.

Около 1000 пациентов с наиболее тяжелым течением COVID-19 находятся в отделениях интенсивной терапии, то есть в несколько раз меньше, чем в дни пикового эпидемического периода.

Более 2,5 миллионов тестов на вирус уже были проведены в Италии.

Напомним, что в Украине более 15 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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