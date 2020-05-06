Когда возобновится авиасообщение в Украине: появилась плохая информация

Однако позитивных информаций по этому вопросу на данный момент нет. Министерство иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал в программе "Завтрак с 1+1", что рассчитывать на возобновление авиасообщений этим летом не стоит.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Я думаю, что мы очень осторожно летом попробуем начать возвращать внутреннее авиасообщение. С международным будет сложнее: решение зависит не только от нас… Но скажу сразу: в течение лета полноценного возобновления международного авиасообщения не будет", - заявил глава МИД.

Также он добавил, что на данный момент многие европейские страны думают, как можно провести и возможно ли вообще провести туристический сезон.

На данный момент над украинским небом летают транспортные самолеты, которые в том числе привозят медицинский груз. Также украинские компании продолжают забирать украинцев из-за границы. В тоже время также украинцев начали сезонны работы в европейские страны специальными рейсами.

Ранее мы сообщали, что украинцем не угрожает отмена безвиза.