Коронавирус в Украине: более 15 000 подтвержденных случаев

По состоянию на утро десятого мая в Украине 15 232 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. Очередные сутки кряду количество новых случаев COVID-19 не падает отметки ниже 500. За последние 24 часа было зафиксировано 522 новых случая заражения.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

С начала эпидемии уже 3060 пациентов сумело победить болезнь. За последние сутки таких людей 151. В тоже время в стране зафиксирован 391 летальный случай. За последние сутки умерло от COVID-19 15 человек.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в Черновицкой области. Там коронавирус подтвердился у 89 новых случаях. В Этот регион на первом месте не только по этому показателю, но и по общему числу подтвержденных случаев. Там 2 268 позитивных тестов с начала эпидемии. Очередной день подряд большое количество новых случаев фиксируется во Львовской области. За последние 24 часа там 54 позитивных теста на COVID-19.

Ранее эксперт заявил, что в Украине на данный момент нет эпидемии коронавируса.