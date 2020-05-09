Эпидемии коронавируса в Украине нет - шокирующее заявление эксперта

Уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества Константин Надутый поделился своим мнением по поводу продления карантина в стране до 22 мая.

"Эпидемии в Украине нет. Есть риск эпидемического порога, чтобы, скажем, 30% школьников заболели. Но риск того, что может быть как в Италии, никуда не пропал. Это карантином перекрыли. Если пойдет итальянский сценарий, а он может быть, то не уверен, что всего хватит. Система в запущенном состоянии, врачи болеют", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Константин Надутый отмечает, что украинские власти боятся повторения ситуации в Великобритании и Италии.

Также уполномоченный координатор Украинского медицинского экспертного сообщества добавил, что украинские власти будут продолжать действия карантина, чтобы не случилось новая волна коронавируса.

Напомним, что по последним данным в Украине зафиксировано более 14 500 подтвержденных случаев COVID-19.