09:35 09.05.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Снова более 500: в Украине продолжает стремительно расти количество больных на коронавирус

Коронавирусная инфекция продолжает расширяться Украиной. Четвертый день подряд в стране более 500 новых подтвержденных случаев COVID-19 за сутки.

Снова более 500: в Украине продолжает стремительно расти количество больных на коронавирус

Так по состоянию на утро девятого мая в Украине 14 710 зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки добавилось 515 новых случаев. Четвертый день кряду этот показатель не падает ниже 500.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

2909 сумели успешно победить болезнь и полностью излечились от коронавирусной инфекции. Количество летальных случаев также продолжает увеличиваться. 376 пациентов с COVID-19 умерло в Украине с начала эпидемии.

На первой строчке по количеству подтвержденных случаев остается Черновицкая область. Это единственный регион, где более 2000 позитивных тестов на коронавирус. В общей сложности в области 2179 подтверждённый случай. Город Киев с показателем 1771 идет на втором месте. Только в еще одном регионе более 1000 зарегистрированных случаев – Ивано-Франковская область. Там 1095 случаев COVID-19. К этому показателю подбираются Тернопольская и Киевская области, у них 977 и 959 случаев соответственно.

Ранее мы сообщали, что вчера в Киеве умерло рекордное количество пациентов с COVID-19.


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