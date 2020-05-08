13:06 08.05.2020 | Киев | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Киеве рекордное количество смертей от коронавируса - Кличко

Ситуация с коронавирусной инфекцией в Киеве в целом улучшается, однако только за последние сутки было зафиксировано три летальных случая. Это рекордный показатель с начала эпидемии.

В Киеве рекордное количество смертей от коронавируса - Кличко

Мер столицы Виталий Кличко на сегодняшнем брифинге, что за прошедшие сутки в Киеве полностью излечилось от болезни 17 человек. В общей сложности с начала эпидемии в Киеве болезнь победило 127 человек.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Цензор.

"За время борьбы Киева с пандемией за минувшие сутки в столице 3 летальных случая. Лабораторно подтвердили заболевание еще у 46 людей.В Среди них - один медик. На сегодня в столице уже 1721 подтвержденный случай заболевания COVID-19. 32 человека умерли", - заявил мер.

Также Кличко отметил, что среди заболевших три девочки - двух, восьми и тринадцати лет, а также четверо мальчиков - 9 месяцев, 4, 7 и 9 лет. Среди новых больных 20 госпитализированы в больницу, еще 12 лечатся дома под контролем врачей.

В общей сложности в больницах Киеве 44 пациента с COVID-19 в тяжелом состоянии, пять их которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Напомним, что по всей стране уже более 14 000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.


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