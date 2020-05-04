Что в Украине откроется с 11 мая: полный список

Правительство приняло окончательное решение по поводу смягчения карантинных мер, однако оно окончательно будет доработано на протяжении двух дней.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Так с 11 мая в Украине откроют парки, скверы и зоны отдыха. Владельцы салонов красоты и парикмахерских смогут открыть вои двери для клиентов. Также позволят продавать непродовольственные товары, однако будут закрыты зоны развлечений и питания в ТРЦ.

Заведения общественного питания откроются на вынос, также будут открыты летние площадкиВ в кафе и ресторанах. Украинцы смогут посетить музеи и библиотеки, а также обратиться к стоматологам, аудиторам, адвокатам и нотариусам. Профессиональные команды смогут проводить тренировки на закрытых базах.

Также Правительство с 11 мая позволит открыть сервисы бытовой техники.

Напомним, что ранее Кабинет министров продлил карантин доВ 22 мая.