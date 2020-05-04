Что в Украине откроется с 11 мая: полный список

В Украине официально с 11 мая послабят некоторые карантинные меры. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Кабинета министров.
Правительство приняло окончательное решение по поводу смягчения карантинных мер, однако оно окончательно будет доработано на протяжении двух дней.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.
Так с 11 мая в Украине откроют парки, скверы и зоны отдыха. Владельцы салонов красоты и парикмахерских смогут открыть вои двери для клиентов. Также позволят продавать непродовольственные товары, однако будут закрыты зоны развлечений и питания в ТРЦ.
Заведения общественного питания откроются на вынос, также будут открыты летние площадкиВ в кафе и ресторанах. Украинцы смогут посетить музеи и библиотеки, а также обратиться к стоматологам, аудиторам, адвокатам и нотариусам. Профессиональные команды смогут проводить тренировки на закрытых базах.
Также Правительство с 11 мая позволит открыть сервисы бытовой техники.
Напомним, что ранее Кабинет министров продлил карантин доВ 22 мая.