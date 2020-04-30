11:01 30.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украине удалось то, что не сумела Испания и Италия в борьбе с коронавирусом - Степанов

Глядя на последнюю статистику распространения коронавируса в Украине можно сказать, что пока ситуация под контролем Министерства здравоохранения Украины.

Украине удалось то, что не сумела Испания и Италия в борьбе с коронавирусом - Степанов

На сегодняшнем брифинге министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что Украине удалось избежать пика коронавируса, который должен был наступить в стране в конце апреля. Также он отметил, что удалось не повторить ситуации в Италии и Испании. Все это удалось благодаря введенному вовремя карантину.

"По состоянию на 30 апреля в Испании более 236 тысяч случаев заражения коронавирусной болезнью, из них 24 тысячи людей умерли. В Италии на эту же дату более 203 тысяч случаев заражений, а умерших – 27 тысяч … В Украине совсем другие цифры. Да, есть 261, но это не тысячи, что происходит в Италии и Испании", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Максим Степанов также отметил, что карантин в Италии и Испании был введен, когда было уже более 1000 подтвержденных случаев, а в Украине его ввели, когда COVID-19 был только у четырех человек.

"Очень быстро был введен карантин и именно благодаря ему нам удалось удержать ситуацию", - отметил министр.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 10 000 подтвержденных случаев COVID-19.


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