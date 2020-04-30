Снова более 500 новых случаев за сутки: в Украине уже более 10 000 случаев COVID-19

По состоянию на утро 30 апреля в стране зафиксировано 10406 случаев COVID-19. Только за последние сутки появилось 540 новых случаев. При этом в предыдущие дни цифра была в районе 400. То есть снова существенно увеличилось количество новых подтвержденных случае COVID-19.

О этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В Украине уже 1238 человек полностью излечилось от коронавирусной инфекции. При этом 261 случай закончился летальным исходом.

Более 1500 человек заболели коронавирусной инфекцией в Черновицкой области. Там подтвержден COVID-19 уже у 1571 пациента. На второй строчке город Киев. В столице 1401 подтвержденный случай коронавирусной инфекции. В Ивано-Франковской области коронавирус подтвердился в 862 случаях. В Тернопольской области подтвержден в 779 случаях.

Ранее мы сообщали, что с 11 мая в Украине введут адаптивный карантин. В