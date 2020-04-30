Как для украинцев будет выглядеть летний отпуск в этом году: что нужно знать

Председатель Государственного агентства развития туризма Марьяна Олеськив предполагает, что Европа, скорее всего, не откроет свои границы до середины лета. Поэтому украинцам нужно будет смотреть на другие страны или же проводить отдых на территории своей страны.

"Говорить про летний сезон мы не можем, потому что маловероятным является открытие границ со многими странами. Конечно, билеты продаются... но про туристов, которые собираются в страны ЕС, речь не идет", - цитирует Олеськив Ура-Информ со ссылкой на УНИАН.

Также председатель Государственного агентства развития туризма отметила, что многие компании сейчас перепрофилируются на украинский рынок. Многие крупные операторы готовят свои предложения по отдыху именно на территории Украины.

Также Олеськив поделилась свои мнением по поводу ценовой политики на авиарейсы после выхода из карантина. Она отметила, что эксперты поделились на два лагеря: одни считают, что цены билетов пойдут вверх, другие, что цены упадут.

Ранее мы сообщали о том, как изменятся авиаперевозки после выхода из карантина.