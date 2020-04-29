17:19 29.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Как будут выглядеть авиаперевозки после карантина: важные изменения

Ограничения, связанные с коронавирусом, сильно ударили по авиаперевозкам. Тем не менее, линии постепенно готовятся к повторному открытию границ. Однако эти поездки не будут такими же, как до пандемии. Перевозчики подготовили много изменений для туристов.

Как будут выглядеть авиаперевозки после карантина: важные изменения

Перевозчики в настоящее время выполняют очень мало рейсов из-за закрытия аэропортов по всему миру. Однако в ближайшее время ситуация должна изменится.

Об этом пишет Ура-Информ.

Многие перевозчики, в том числе JetBlue Airways, American Airlines и Air France, будут раздавать защитные маски своим пассажирам.

Экипаж кабины должны прикрывать нос и рот, а также носить перчатки. Некоторые линии даже предоставляют защитные костюмы для персонала, который имеет прямой контакт с путешественниками. Авиакомпании также сообщают о новых процедурах дезинфекции поверхностей на самолетах.

Линии также указывают, что необходимо будет адаптироваться к рекомендациям с большей социальной дистанцией.

Это означает, что в самолете будет меньше людей, чем раньше. Например, Air France пойдет на такой шаг. В свою очередь, Wizz Air намерена заблокировать пассажирам бронирование среднего места.

Ранее мы сообщали, что в Украине хотят создать государственную авиакомпанию уровня Turkish Airlines.


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