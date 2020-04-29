13:50 29.04.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский дал важное задание МОЗ на майские праздники: что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией в Украине и ее последствиями.

Зеленский дал важное задание МОЗ на майские праздники: что нужно знать

Президент поставил задачу министерству здравоохранения не уменьшать количество тестирований на COVID-19 на время майских праздников, чтобы сначала резко не уменьшилось число подтвержденных случаев, а позже статистика снова пошла вверх.

"В выходные и праздники количество тестов должно быть таким же, как и в будни, чтобы на следующий день после праздников мы не "теряли" новых больных, а после не получали вспышки. Своевременное выявление инфекции – это и помощь самому пациенту, и предотвращение распространения болезни", - цитирует Зеленского Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу президента.

Президент также отметил, что праздники в этом году проходят не так как ранее, но это нужно сделать, чтобы в будущем все было как ранее.

На данный момент в стране делается около пяти ПЦР-тестов каждый день.

Напомним, что по последним данным в Украине почти 10 000 зарегистрированных случаев COVID-19. Каждый день добавляется около 400 новых случаев.


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