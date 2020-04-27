09:20 27.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже более 9000 подтвержденных случаев: в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусом

В Украине число подтвержденных случаев коронавирусной инфекции продолжает увеличиваться. Министерство здравоохранения опубликовало обновленную статистику.

Уже более 9000 подтвержденных случаев: в Украине продолжает расти число зараженных коронавирусом

Так по состоянию на утро 27 апреля в Украине зафиксировано 9009 зарегистрированных случаев COVID-19. Только за последние сутки было подтверждено 392 новых случая. Это меньше, чем в предыдущие дни, но по воскресеньям, статистика всегда немного меньше, чем в будние.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Продолжает увеличиваться количество выздоровевших. Таких в Украине уже 864 пациента. В тоже время в стране зафиксировано 220 летальных случаев с COVID-19.

На первой строчке по количеству зараженных Черновицкая область. Там уже 1375 позитивных тестов на коронавирусную инфекцию. На второй строчке город Киев. В столице уже зарегистрировано 1220 случаев коронавируса. В Ивано-Франковской области уже 761 зарегистрирован случай COVID-19. В Тернопольской области зафиксировано 612 случаев коронавирусной инфекции.

Ранее был опубликован план выхода Украины из карантина. Кабинет министров представил пять этапов.


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