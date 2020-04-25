Стало известно когда откроют рестораны и салоны красоты: опубликован план выхода Украины из карантина

Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграме опубликовал этапы выхода Украины из карантина. Во время первого этапа будут открыты парки, некоторые объекты инфраструктуры красоты, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, а также будут работать, нотариусы и адвокаты.

Об этом пишет Ура-Информ.

В рамках второго этапа начнется бытовое обслуживание клиентов, восстановится обучение выпускных классов в школах, заработают кинотеатры под открытым небом, откроются спортивные залы, а также позволят возобновить спортивные соревнования без зрителей.

На третьем этапе будет открыт доступ к спортивным и детским площадкам, метрополитен будет работать в режиме спецперевозок, восстановится междугороднее транспортное сообщение в пределах областей, также откроются театры и кинотеатры, а также заведения общественного питания с посетителями.

В рамках четвертого этапа на полную заработает метро и общественный транспорт, плановая медицинская и стоматологическая помощь.

На пятом этапе Украина полностью выйдет из карантина и будут сняты все ограничения.

Полностью план выглядит так

Напомним, что в Украине уже более 8000 зараженных на COVID-19.