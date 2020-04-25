Стало известно когда откроют рестораны и салоны красоты: опубликован план выхода Украины из карантина

Наконец-то стал известен итоговый план выхода Украины из карантина, который был веден из-за пандемии коронавирусной инфекции.
Премьер-министр Денис Шмыгаль в своем телеграме опубликовал этапы выхода Украины из карантина. Во время первого этапа будут открыты парки, некоторые объекты инфраструктуры красоты, оптовая и розничная торговля непродовольственными товарами, а также будут работать, нотариусы и адвокаты.
Об этом пишет Ура-Информ.
В рамках второго этапа начнется бытовое обслуживание клиентов, восстановится обучение выпускных классов в школах, заработают кинотеатры под открытым небом, откроются спортивные залы, а также позволят возобновить спортивные соревнования без зрителей.
На третьем этапе будет открыт доступ к спортивным и детским площадкам, метрополитен будет работать в режиме спецперевозок, восстановится междугороднее транспортное сообщение в пределах областей, также откроются театры и кинотеатры, а также заведения общественного питания с посетителями.
В рамках четвертого этапа на полную заработает метро и общественный транспорт, плановая медицинская и стоматологическая помощь.
На пятом этапе Украина полностью выйдет из карантина и будут сняты все ограничения.
Полностью план выглядит так
Напомним, что в Украине уже более 8000 зараженных на COVID-19.