Украина может быстрее выйти из карантина: но есть условия

Напомним, что несколько дней назад Кабинет Министров опубликовал план выхода страны из карантина, представив пять этапов.

Ляшко отметил, что если количество зараженных будет стремительно уменьшаться уже с первого этапа можно будет перескочить на третий или четвертый. Все будет решаться уже по ситуации.

"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Также Ляшко отметил, что уже в ближайшее время в стране могут начать массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу.

"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", — отметил главный государственный санитарный врач.

Отметим, что Украина не выйдет из карантина ранее, чем 11 мая. Именно до этого срока в Украине действует карантин.

Ранее мы сообщали, что в стране уже зафиксировано более 9000 случаев COVID-19.