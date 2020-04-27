Украина может быстрее выйти из карантина: но есть условия

Главный санитарный врач страны и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко рассказал о том, как Украина может выходить из карантина.
Напомним, что несколько дней назад Кабинет Министров опубликовал план выхода страны из карантина, представив пять этапов.
Ляшко отметил, что если количество зараженных будет стремительно уменьшаться уже с первого этапа можно будет перескочить на третий или четвертый. Все будет решаться уже по ситуации.
"Если у нас будет стремительное снижение заболевших, мы сможем с первого этапа перейти на третий или на четвертый этап", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.
Также Ляшко отметил, что уже в ближайшее время в стране могут начать массовое ИФА-тестирование на антитела к новому коронавирусу.
"Я думаю, в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител", — отметил главный государственный санитарный врач.
Отметим, что Украина не выйдет из карантина ранее, чем 11 мая. Именно до этого срока в Украине действует карантин.
Ранее мы сообщали, что в стране уже зафиксировано более 9000 случаев COVID-19.