12:45 25.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Можно ли посещать кладбища в поминальные дни: официальная информация

Уже совсем скоро в Украине стартуют поминальные дни, которые в стране проходят неделю после Пасхи. Украинцы в такие ни массово убирают на кладбищах.

Можно ли посещать кладбища в поминальные дни: официальная информация

Однако в этом году ситуация совсем другая. Из-за карантинных мер и пандемии коронавируса посещения кладбищ запрещены. За соблюдением этих правил будут наблюдать представители правоохранительных органов. В 

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"При этом основная задача правоохранителей - это проведение разъяснительной работы о запрете посещений мест захоронений и необходимости соблюдения всех карантинных ограничений", - отмечается на сайте МВД.

В общей сложности за ситуацией в поминальные дни будут следить более 22 тысяч полицейских и военных Национальной гвардии Украины.

Министерство здравоохранения также поручила органам исполнительной власти вовсе закрыть для посещения кладбища. Они будут открыты только для совершения захоронений, при этом все карантинные меры в таких случаях будут соблюдаться также.

Напомним, что по последним данным в стране более 8000 подтвержденных случаев COVID-19.


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