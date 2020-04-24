15:29 24.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин: стала известна причина

Согласно статистике во всем мире, больше мужчин, чем женщин умирает от коронавирусной инфекции. Ученые, изучающие эту проблему, задались вопросом, что влияет на подобные вещи. После многих исследований они подтвердили тезис о том, что генетика способствует повышению смертности мужчин.

Коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин: стала известна причина

В странах мира из-за инфекции COVID-19 уровень смертности среди мужчин выше. В Италии и Китае статистика показывает вдвое больше смертей мужчин, чем женщин. В Нью-Йорке в три раза больше умирает мужчин, чем женщин.

О этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Medical Xpress.

По словам проф. Дженни Грейвс из Университета Ла Троб в Австралии, генетика несет ответственность за более высокий уровень смертности мужчин по генам, в частности по хромосомам. У женщин две Х (ХХ) хромосомы, а у мужчин только одна (ХY).

"У" содержит всего несколько генов, и его главная задача - перевесить пол. Когда Y-хромосома находится в зародыше, она начинает вырабатывать мужские гены, которые определяют пол ребенка (ген SRY).

- Именно эти гормоны оказывают большое влияние на наше поведение. В то же время, гормон Y (мужской) почти не содержит других генов, кроме SRY, но, к сожалению, полон так называемых нежелательных ДНК (повторяющиеся последовательности). Такая "токсичная" Y-хромосома может вызывать проблемы в пожилом возрасте, ускоряя процесс старения мужчин и повышая восприимчивость к различным заболеваниям, в том числе вирусным атакам, - отметила проф. Грейвс.

Ранее мы сообщали, что курильщики менее подвержены на коронавирус.


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