Коронавирус больше убивает мужчин, чем женщин: стала известна причина

В странах мира из-за инфекции COVID-19 уровень смертности среди мужчин выше. В Италии и Китае статистика показывает вдвое больше смертей мужчин, чем женщин. В Нью-Йорке в три раза больше умирает мужчин, чем женщин.

О этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Medical Xpress.

По словам проф. Дженни Грейвс из Университета Ла Троб в Австралии, генетика несет ответственность за более высокий уровень смертности мужчин по генам, в частности по хромосомам. У женщин две Х (ХХ) хромосомы, а у мужчин только одна (ХY).

"У" содержит всего несколько генов, и его главная задача - перевесить пол. Когда Y-хромосома находится в зародыше, она начинает вырабатывать мужские гены, которые определяют пол ребенка (ген SRY).

- Именно эти гормоны оказывают большое влияние на наше поведение. В то же время, гормон Y (мужской) почти не содержит других генов, кроме SRY, но, к сожалению, полон так называемых нежелательных ДНК (повторяющиеся последовательности). Такая "токсичная" Y-хромосома может вызывать проблемы в пожилом возрасте, ускоряя процесс старения мужчин и повышая восприимчивость к различным заболеваниям, в том числе вирусным атакам, - отметила проф. Грейвс.

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