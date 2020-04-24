Пять этапов выхода Украины из карантина: что известно

Степанов рассказал, что разработан план, согласно которому Украина будет выходить из карантина в пять этапов. При этом основным критерием выхода страны из карантина является уменьшение количества новых случаев и увеличение количества тех, кто уже поборол болезнь.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы говорим о 5 этапах, на каждом из которых мы начинаем смягчать карантинные мероприятия: открытие парков, открытие тех или иных магазинов, расширение работы городского транспорта и так далее. Думаю, что по каждому этапу мы в ближайшие дни предоставим информацию", - отметил Степанов.

По данным министр здравоохранения на данный момент в Украине фиксируется прирост количества зараженных на уровне от 7 до 12 процентов, что является опасной ситуацией и не позволяет снять карантинные меры.

Степанов надеется, что уже с 12 мая ситуация изменится и можно будет снимать некоторые ограничения.

По последним данным в стране более7500 подтвержденных случаев COVID-19.