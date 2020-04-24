09:17 24.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244458:labazovych

Более 7500: в Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины утром 24 апреля обновило информацию по поводу количества зараженных коронавирусной инфекцией в Украине.

Более 7500: в Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины утром 24 апреля обновило информацию по поводу количества зараженных коронавирусной инфекцией в Украине.

Так на данный момент в стране уже 7647 подтвержденных случаев COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано 477 новых случаев. Это немного меньше, чем днем ранее, когда был установлен новый суточный рекорд. На данный момент в стране 601 человек уже излечился от болезни, в тоже время 193 случая закончились летально.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству зараженных занимает Черновицкая область. Там уже подтверждено 1199 случаев COVID-19. 1122 случаев зафиксировано в городе Киеве. Ивано-Франковская область занимает третью строчку. Там уже зафиксировано 684 зарегистрированных случая COVID-19. В Тернопольской области, которая занимает четвертою строчку, 532 случая коронавирусной инфекции. Киевская область стала пятым регионом, где количество зараженных перевалило за 500.

Ранее мы сообщали, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт.


Поделиться

Читайте также:
 
Когда Саакашвили может получить должность в Кабмине: стала известна дата Головоломка неокуб – невероятный магнитный конструктор Украинские медики возвращаются из Италии: стали известны подробности Стало известно, когда в Украине возобновит работу общественный транспорт: главные подробности
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив