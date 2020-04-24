Более 7500: в Украине продолжает расти количество зараженных на коронавирус

Министерство здравоохранения Украины утром 24 апреля обновило информацию по поводу количества зараженных коронавирусной инфекцией в Украине.

Так на данный момент в стране уже 7647 подтвержденных случаев COVID-19. Только за последние сутки было зафиксировано 477 новых случаев. Это немного меньше, чем днем ранее, когда был установлен новый суточный рекорд. На данный момент в стране 601 человек уже излечился от болезни, в тоже время 193 случая закончились летально.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первом месте по количеству зараженных занимает Черновицкая область. Там уже подтверждено 1199 случаев COVID-19. 1122 случаев зафиксировано в городе Киеве. Ивано-Франковская область занимает третью строчку. Там уже зафиксировано 684 зарегистрированных случая COVID-19. В Тернопольской области, которая занимает четвертою строчку, 532 случая коронавирусной инфекции. Киевская область стала пятым регионом, где количество зараженных перевалило за 500.

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