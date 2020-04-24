13:05 24.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Курильщики менее подвержены на коронавирус: шокирующее открытие ученых

Согласно новому исследованию, среди пациентов с COVID-19 только малый процент курильщиков. Ученые предполагают, что никотин ингибирует распространение вирусных клеток.

Курильщики менее подвержены на коронавирус: шокирующее открытие ученых

В ходе продолжающихся интенсивных исследований нового коронавируса французские ученые подчеркнули возможный защитный эффект никотина. Их внимание было обращено на тот факт, что среди пациентов, страдающих COVID-19, относительно мало курящих. Несколько исследований обнаружили, что их доля составляет от 1,4 процента и 12,5 процента По этой причине как превентивные, так и терапевтические эффекты никотиновых пластырей вскоре будут исследованы в больнице La Pitié-Salpêtrière в Париже.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Deutsche Welle.

Французские ученые обнаружили, что из 500 пациентов, страдающих от COVID-19, в том числе 350 госпитализированных и 150, которые из-за более легкого течения заболевания остались дома, только 5 процентов были курильщики, - объясняет терапевт, проводящий исследования, проф. Захир Амура.

Относительно, это означает, что среди пациентов с COVID-19, большая часть не курит.

Ранее мы сообщали, что уже под конец 2020 года планируется, что наступит вторая волна коронавируса.


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