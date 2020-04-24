15:46 24.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Комаровский рассказал, когда Украина может выйти из карантина: что нужно знать

В Украине очередной раз продлили карантинные меры. На этот раз до 11 мая. Однако точно нельзя сказать, будет ли карантин снова продлен, когда наступит 12 мая.

Комаровский рассказал, когда Украина может выйти из карантина: что нужно знать

Известный украинскийВ доктор Евгений КомаровскийВ поделился своим мнением по поводу того, когда наконец-то будут снять карантинные меры.

"Эпидемиологи всего мира раньше говорили, что все можно отменить лишь тогда, когда 28 дней подряд нет новых случаев. Теперь все больше эпидемиологов и политиков понимают, что дождаться такого, чтобы 28 дней нигде ничего не регистрировалось, – невозможно", - цитирует Комаровского Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Комаровский отметил, что есть два реальных показателя, на которых нужно ориентироваться. Первый – это количество пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии. Второй – это процент положительных тестов из тех, кому сделали обследование.

"Поэтому единственное сейчас мерило, это количество сделанных тестов и процент выявленных больных. Если это процент уменьшается, то все хорошо, если нет, то все плохо", - отметил Комаровский.

Ранее мы сообщали, что в МОЗ разработали пять этапов выхода Украины из карантина.


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