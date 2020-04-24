Комаровский рассказал, когда Украина может выйти из карантина: что нужно знать

Известный украинскийВ доктор Евгений КомаровскийВ поделился своим мнением по поводу того, когда наконец-то будут снять карантинные меры.

"Эпидемиологи всего мира раньше говорили, что все можно отменить лишь тогда, когда 28 дней подряд нет новых случаев. Теперь все больше эпидемиологов и политиков понимают, что дождаться такого, чтобы 28 дней нигде ничего не регистрировалось, – невозможно", - цитирует Комаровского Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Комаровский отметил, что есть два реальных показателя, на которых нужно ориентироваться. Первый – это количество пациентов с COVID-19 в палатах интенсивной терапии. Второй – это процент положительных тестов из тех, кому сделали обследование.

"Поэтому единственное сейчас мерило, это количество сделанных тестов и процент выявленных больных. Если это процент уменьшается, то все хорошо, если нет, то все плохо", - отметил Комаровский.

Ранее мы сообщали, что в МОЗ разработали пять этапов выхода Украины из карантина.