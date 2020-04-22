09:57 22.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Коронавирус в Украине: более 6500 подтвержденных случаев COVID-19

Министерство здравоохранения Украины обновило актуальную информацию по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции в Украине.

Коронавирус в Украине: более 6500 подтвержденных случаев COVID-19

Так по состоянию на утро 22 апреля в Украине зафиксировано 6592 зарегистрированных случая коронавирусной инфекции. Только за последние сутки добавилось 467 новых подтвержденных случаев анализов на COVID-19. Это второй самых худший день в истории по количеству новых случаев.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

В Украине уже зафиксировано 174 летальных случая от COVID-19. В тоже время продолжает увеличиваться число тех, кто сумел победить болезнь. Таких в стране уже 467 пациентов.

Первой областью, в которой зафиксировано более 1000 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции стала Черновицкая. Там уже 1053 подтвержденных случая COVID-19. На втором месте город Киев, там уже 989 случаев коронавирусной инфекции. 589 случаев заражения подтверждено в Ивано-Франковской области. В Тернопольской области COVID-19 выявили у 471 пациента.

Продолжает увеличивается число подозрений на коронавирусную инфекцию. На данный момент 1117 тестов находится на проверке. Их результаты станут известны в ближайшее время.

Ранее мы сообщали, что карантин в Украине могут продлить, но снимут некоторые ограничения.


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