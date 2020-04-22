Коронавирус в мире: еще один трагический день в США

На территории США за последние 24 часа выявлено около 40 000 случаев подтвержденного наличия SARS-CoV-2. В предыдущем ежедневном балансе было отмечено увеличение примерно на 25 000.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Всего в США уже диагностировано 824 000 случаев заражения на более чем 4,1 миллиона проведенных анализов.

Во вторник был отмечен день с наибольшим количеством погибших, среди прочего в Нью-Джерси и Мэриленде. В Нью-Йорке - эпицентре эпидемии США - погибло 481 человек.

На долю Нью-Йорка приходится почти половина всех смертей в США - 19 114. В Нью-Джерси погибло 4753 человека, в Мичигане - 2700 человек, а в Массачусетсе – 1961.

Сенат США проголосовал за помощь экономике во вторник, то есть еще один пакет около пол триллиона долларов США пойдут на борьбу с коронавирусом. Из этой суммы 322 млрд долларов будет выделено для дополнения кредитной программы для малого бизнеса.

Ранее президент США Дональд Трамп принял экстренное решение, оно коснется также украинцев.