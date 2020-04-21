Трамп принял экстренное решение: оно коснется также украинцев

Лидер США заявил в Твиттере, что "необходимо защищать рабочие места наших великих американских граждан".

По мнению The Hill, приостановление иммиграции продлит нынешний запрет на въезд в США из большинства европейских стран, в том числе Украины, Китая, Канады, Мексики и Ирана.

Об это пишет Ура-Информ.

Президент США не указал, когда вступит в силу иммиграционное ограничение, как долго оно будет действовать и каков будет его конкретный объем. Решение Трампа, как указывают средства массовой информации, несомненно, будет встречено резкими критиками со стороны демократов, которые обвиняют его в использовании эпидемии и миграционной политики в своих политических целях.

Вспышка коронавируса в США вызвала беспрецедентный крах на рынке труда. С начала эпидемии около 21,7 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице.

Ранее мы сообщали, что лидер Северной Кореи находится в критическом состоянии.