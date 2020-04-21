Трамп принял экстренное решение: оно коснется также украинцев

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник по местному времени, что он подпишет распоряжение о временной приостановке иммиграции в США из-за вспышки коронавируса. Однако он не уточнил, когда он вступит в силу.
Лидер США заявил в Твиттере, что "необходимо защищать рабочие места наших великих американских граждан".
По мнению The Hill, приостановление иммиграции продлит нынешний запрет на въезд в США из большинства европейских стран, в том числе Украины, Китая, Канады, Мексики и Ирана.
Об это пишет Ура-Информ.
Президент США не указал, когда вступит в силу иммиграционное ограничение, как долго оно будет действовать и каков будет его конкретный объем. Решение Трампа, как указывают средства массовой информации, несомненно, будет встречено резкими критиками со стороны демократов, которые обвиняют его в использовании эпидемии и миграционной политики в своих политических целях.
Вспышка коронавируса в США вызвала беспрецедентный крах на рынке труда. С начала эпидемии около 21,7 миллиона американцев обратились за пособиями по безработице.
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