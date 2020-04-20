12:38 20.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244395:labazovych

Когда ждать пик заболеваемости на коронавирус в Украине: шокирующий прогноз вирусолога

Известный вирусолог Алла Мироненко поделилась своим мнением относительного того, когда в Украине можно ожидать пик заболеваемости на коронавирусную инфекцию.

Когда ждать пик заболеваемости на коронавирус в Украине: шокирующий прогноз вирусолога

По ее мнению, число зараженных более 5000 показывает, что в Украине даже еще не началась эпидемия COVID-19, не говоря о пике.

"Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. ... Я думаю, что пик может быть осенью", - цитирует Мироненко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом вирусолог считает, что летом ситуация должна улучшиться, ведь респираторные инфекции неактивны в этот период времени.

"Но я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год", - отметила Мироненко.

Также она добавила, что если собрать всех в одном классе или аудитории, то это приведет к В обострению эпидемической ситуации.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 5700 человек уже заразилось COVID-19.


Поделиться

Читайте также:
 
В США уже более 40 000 смертей от коронавируса: ситуация практически не улучшается Недешевое удовольствие: сколько стоит лечение от коронавирусной инфекции в Украине Что у нас после Пасхи: последние данные по ситуации с коронавирусом в Украине Как закрыть фирму без головной боли
Проишествия
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив