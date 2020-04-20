Когда ждать пик заболеваемости на коронавирус в Украине: шокирующий прогноз вирусолога

По ее мнению, число зараженных более 5000 показывает, что в Украине даже еще не началась эпидемия COVID-19, не говоря о пике.

"Эпидемический процесс обычно имеет фазу подъема, потом самую высокую точку – это пик, а дальше – фаза спада. Если говорить о том, что мы сейчас имеем – это даже еще не начало. ... Я думаю, что пик может быть осенью", - цитирует Мироненко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом вирусолог считает, что летом ситуация должна улучшиться, ведь респираторные инфекции неактивны в этот период времени.

"Но я уверена, что выпускать школьников и студентов на обучение сейчас весной не следует. У них уже налажено дистанционное обучение и пусть бы они так и закончили учебный год", - отметила Мироненко.

Также она добавила, что если собрать всех в одном классе или аудитории, то это приведет к В обострению эпидемической ситуации.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 5700 человек уже заразилось COVID-19.