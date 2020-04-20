В США уже более 40 000 смертей от коронавируса: ситуация практически не улучшается

Уже более 3,8 миллионов тестов на коронавирус было проведено в США. Около 760 тысяч из них дали положительный результат. Это означает увеличение примерно на 30 тысяч в течение дня.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на AP.

В общей сложности 40 661 человек уже умерли от COVID-19 в США. Это самый большой показатель в мире – на около 17 000 больше, чем в Италии и примерно на 20 тысяч чем в Испании.

Почти половина смертей в США приходится на штат Нью-Йорк (18 298). Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо сообщил, что за последние 24 часа число погибших в штате составило 507 и было самым низким за две недели. Количество госпитализаций также значительно сократилось. Тем не менее он отметил, что до конца борьбы с коронавирусом еще далеко.

"Мы вздохнули. Оказалось, что мы можем контролировать зверя. Но он жив, мы его не убили. И он может подняться", - сказал губернатор, объяснив, что слишком рано снимать ограничения.

Ранее мы сообщали, что в Украине зафиксировано 5710 случаев COVID-19.