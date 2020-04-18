Плохие прогнозы: нас ждет вторая волна коронавируса уже в этом году

"Пока у нас нет вакцины, будут новые эпидемические волны или, надеюсь, небольшие вспышки, которые необходимо ограничивать. Вот почему так важно не ускорить открытие страны. В противном случае мы рискуем второй волной эпидемии"- предупредил Риккарди.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Ansa.

Как "неразумными" эксперт описал планы снять ограничения на производственную деятельность в Ломбардии.

"Существуют особенно сложные эпидемиологические условия. Конечно, есть улучшение, но ситуация особенно сложная. Это регион в европейских странах, который в настоящее время сталкивается с самыми большими проблемами. Не Италия, а Ломбардия», - сказал профессор профилактической медицины.

Он подчеркнул, что до тех пор, пока не возникнет явление "стадного иммунитета", фаза "жизнь с вирусом" будет продолжаться долго. "Пусть это будут месяцы, а не годы", - добавил он.

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