Когда Украина начнет выходить из карантина: новые данные министр здравоохранения

Министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге МОЗ заявил, что Украине еще слишком рано выходить из карантина из-за ситуации с коронавирусом в стране.

"Учитывая сегодняшний антирекорд, я считаю, что говорить о выходе из карантина нецелесообразно. Конечно, мы рассматриваем варианты выхода. Мы рассматриваем, при каких условиях это возможно. Могу сказать: это возможно только тогда, когда мы будем видеть устойчивое снижение заболеваемости COVID-19", - цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

Также он добавил, что министерство анализирует механизмы выхода из карантина на примере других стран и постарается выбрать лучший вариант, когда наступит соответствующее время. Однако пока неизвестно, когда в Украине может начаться этот процесс.

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