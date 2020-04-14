11:20 14.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Италия отходит от эпидемии коронавируса: открываются магазины

В Италии ведется подготовка к открытию некоторых магазинов, которые были закрыты в течение месяца из-за эпидемии коронавируса.

Италия отходит от эпидемии коронавируса: открываются магазины

Правительство согласилось, что со вторника, 14 апреля, будут открыты магазины канцелярских товаров, магазины с детскими товарами и книжные магазины. Некоторые регионы воздерживаются от этого решения.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии коронавируса, книжные и канцелярские магазины останутся закрытыми. Региональные власти распорядились, чтобы книги, тетради и другие школьные и офисные принадлежности можно было продавать только в супермаркетах. Вместо этого откроются магазины с товарами для новорожденных и детей постарше.

Власти Венето решили, что книжные магазины, канцелярские магазины и детская одежда будут открыты до 3 мая только два раза в неделю.

Два раза в неделю, по вторникам и пятницам, можно будет покупать одежду и другие предметы для детей в Неаполе. Продажа книг и канцелярских товаров там еще не возобновится.

В Эмилии-Романье начнется продажа книг, школьных и детских товаров, на что правительство согласилось.

В свою очередь власти столичного региона Лацио решили подождать до 20 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Италии идет динамика снижения смертей от коронавируса.


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