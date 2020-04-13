Коронавирус в Италии: наконец-то позитивные новости

Количество погибших за один день - самое низкое в течение длительного времени.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, уменьшилось число умерших и госпитализированных пациентов. В течение дня в этом регионе было зарегистрировано 110 смертей, что значительно меньше, чем в последние недели.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

В настоящее время в стране насчитывается более 102 000 пациентов. Более двух третей из них (69 процентов) находятся на домашней изоляции. На сегодняшний день в Италии подтверждено 156 000 случаев коронавируса.

Более 34 000 человек уже вылечены. Суточный прирост составил 1677.

Во время пресс-конференции в штаб-квартире гражданской обороны в Риме глава пульмонологического отделения клиники Gemelli и член научного комитета, консультирующего правительство Италии, Лука Ричельди подчеркнул, что данные свидетельствуют о тенденции к снижению.

"На основании данных о сокращении госпитализации, количестве пациентов интенсивной терапии и умерших мы можем подтвердить, что введенные и длительные ограничения оказывают влияние на этот вирус", - сказал он.

Ранее мы сообщали о количестве зараженных коронавирусом в Украине.