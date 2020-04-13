10:48 13.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
100244317:labazovych

Коронавирус в Италии: наконец-то позитивные новости

По данным гражданской обороны Италии, за последние 24 часа в стране умер 431 человек, инфицированный коронавирусом. Баланс смертельных случаев с начала эпидемии увеличился примерно до 19 899. С субботы было зарегистрировано почти 2000 новых пациентов.

Коронавирус в Италии: наконец-то позитивные новости

Количество погибших за один день - самое низкое в течение длительного времени.

В Ломбардии, эпицентре эпидемии, уменьшилось число умерших и госпитализированных пациентов. В течение дня в этом регионе было зарегистрировано 110 смертей, что значительно меньше, чем в последние недели.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.

В настоящее время в стране насчитывается более 102 000 пациентов. Более двух третей из них (69 процентов) находятся на домашней изоляции. На сегодняшний день в Италии подтверждено 156 000 случаев коронавируса.

Более 34 000 человек уже вылечены. Суточный прирост составил 1677.

Во время пресс-конференции в штаб-квартире гражданской обороны в Риме глава пульмонологического отделения клиники Gemelli и член научного комитета, консультирующего правительство Италии, Лука Ричельди подчеркнул, что данные свидетельствуют о тенденции к снижению.

"На основании данных о сокращении госпитализации, количестве пациентов интенсивной терапии и умерших мы можем подтвердить, что введенные и длительные ограничения оказывают влияние на этот вирус", - сказал он.

Ранее мы сообщали о количестве зараженных коронавирусом в Украине.


Поделиться

Читайте также:
 
Депутаты договорились по важных законопроектах, но не всех: что известно о заседании 13 апреля В Украине уже более 3000 зараженных на коронавирус: обновленная статистика Действительно ли задержка дыхания на 10 секунд определяет есть ли коронавирус - ответ МОЗ Большие деньги: кому и за какие услуги Зеленский предложил миллион долларов
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив