Коронавирус в Италии: наконец-то позитивные новости

По данным гражданской обороны Италии, за последние 24 часа в стране умер 431 человек, инфицированный коронавирусом. Баланс смертельных случаев с начала эпидемии увеличился примерно до 19 899. С субботы было зарегистрировано почти 2000 новых пациентов.
Количество погибших за один день - самое низкое в течение длительного времени.
В Ломбардии, эпицентре эпидемии, уменьшилось число умерших и госпитализированных пациентов. В течение дня в этом регионе было зарегистрировано 110 смертей, что значительно меньше, чем в последние недели.
Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на Rai.
В настоящее время в стране насчитывается более 102 000 пациентов. Более двух третей из них (69 процентов) находятся на домашней изоляции. На сегодняшний день в Италии подтверждено 156 000 случаев коронавируса.
Более 34 000 человек уже вылечены. Суточный прирост составил 1677.
Во время пресс-конференции в штаб-квартире гражданской обороны в Риме глава пульмонологического отделения клиники Gemelli и член научного комитета, консультирующего правительство Италии, Лука Ричельди подчеркнул, что данные свидетельствуют о тенденции к снижению.
"На основании данных о сокращении госпитализации, количестве пациентов интенсивной терапии и умерших мы можем подтвердить, что введенные и длительные ограничения оказывают влияние на этот вирус", - сказал он.
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