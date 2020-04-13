13:45 13.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Есть надежда: вакцина от коронавируса будет готова уже совсем скоро

Вакцина против коронавируса может быть готова уже в сентябре. Об этом сообщила Сара Гилберт, профессор вакцинации в Оксфордском университете.

Есть надежда: вакцина от коронавируса будет готова уже совсем скоро

Профессор Гилберт сказала, что она "на 80 процентов убеждена", что вакцина, разработанная ее командой, сработает и что испытания на людях начнутся через две недели.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на The Times.

Британское правительство будет финансировать производство миллионов доз вакцины заранее, если результаты будут многообещающими. Они сразу будут доступными для общественности, если будет доказано, что они работать.

Другие группы ученных до сих пор указывали, что для подготовки вакцины против COVID-19 все еще требуется приблизительно 18 месяцев. Между тем проф. Гилберт намерен ускорить процесс исследования. По ее словам, ожидаемые результаты должны быть получены с помощью тестов на добровольцах из стран, где не было никаких запретов на перемещение и отъезд из своих домов.

- Ученные из Оксфорда являются одной из самых продвинутых групп в мире и много лет работают над биологической подготовкой вакцин, - сказал проф. Брендан Рен из Школы гигиены и тропической медицины в Лондоне.

Ранее Владимир Зеленский отмечал, что даст миллион долларов украинским ученным, которые разработают вакцину от коронавируса.


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