Большие деньги: кому и за какие услуги Зеленский предложил миллион долларов

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал выплатить миллион долларов ученному, который сумеет создаст первую вакцину от коронавируса.В

"Я вам открою секрет. Президент попросил меня, чтобы я написал письма нашим академикам, и пообещал, что если кто-то изобретет вакцину или лекарство, то получит, не знаю из какого фонда, минимум миллион долларов", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на LB.ua.

При этом Виктор Ляшко надеется, что уже в ближайшее время ученные сумеют разработать вакцину от этой болезни.

Ранее различные страны отмечали, что на разработку вакцины от коронавирусной инфекции может пойти до около года.

Ранее Виктор Ляшко заявлял, что существует риск того, что коронавирус может стать сезонной заболеваемостью и будет возвращаться циклично.