Шокирующий прогноз главного санврача Ляшко по поводу коронавируса: у нас будут проблемы

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предполагает, что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью, которая будет повторятся циклично. При этом Ляшко отмечает, что в Украине вряд ли стоит ожидать второй волны коронавируса.

"Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Lb.ua.

При этом он отметил, что многое будет зависеть от мутации вируса и от того, как наш иммунитет будет с ним справляться.

"Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - сказал Ляшко.

При этом он надеется, что будет разработана вакцина, которая поможет преодолеть эту болезнь.

Ранее мы сообщали, что Кабмин разработал план выхода Украины из карантина.