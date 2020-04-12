14:02 12.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Шокирующий прогноз главного санврача Ляшко по поводу коронавируса: у нас будут проблемы

Несмотря на то, что эпидемия коронавируса еще на закончилась, многие эксперты и врачи предполагают, что совсем скоро может наступить и вторая волна коронавируса. Действительно ли это так?

Шокирующий прогноз главного санврача Ляшко по поводу коронавируса: у нас будут проблемы

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко предполагает, что коронавирусная инфекция может стать сезонной болезнью, которая будет повторятся циклично. При этом Ляшко отмечает, что в Украине вряд ли стоит ожидать второй волны коронавируса.

"Думаю, к октябрю все страны уже будут подготовлены совсем иначе. Почему я говорю об октябре — по моему личному мнению, коронавирусная болезнь все же станет сезонным заболеванием и будет возвращаться циклически", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Lb.ua.

При этом он отметил, что многое будет зависеть от мутации вируса и от того, как наш иммунитет будет с ним справляться.

"Если каждая новая мутация будет приводить к возникновению новой болезни, что ж, тогда нам придется жить в новых биологических реалиях", - сказал Ляшко.

При этом он надеется, что будет разработана вакцина, которая поможет преодолеть эту болезнь.

Ранее мы сообщали, что Кабмин разработал план выхода Украины из карантина.


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