В Киевской области вводятся новые жесткие меры карантина: что нужно знать

Так Киевская облгосадминистрация сегодня, десятого апреля, приняла решение ввести дополнительные ограничения на выходные дни, в том числе на передвижение людей в общественных местах.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Киевской облгосадминистрации.

Так комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям было решено ввести новые ограничения. В

Было рекомендовано органам местного самоуправления области ограничить передвижения и пребывания людей в общественных местах с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Также отмечается, что будет усилен контроль за соблюдением карантинных мер, особенно в парках и лесопарковых зонах. Также будет ограничен доступ к местам захоронений и с соблюдением правил карантина.

Ранее мы сообщали, что в Черновицкой области в период с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля вводится новый режим карантина.