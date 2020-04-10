09:31 10.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244292:labazovych

Будут закрыты даже продуктовые магазины: в одной из областей усиливают карантин

Несмотря на карантинные меры ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Самая тяжелая картина сейчас в Черновицкой области. Именно там еще больше ужесточат карантинные меры.

Будут закрыты даже продуктовые магазины: в одной из областей усиливают карантин

Так уже в ближайшие выходные в Черновицкой области будет действовать более жесткий карантин. Не будут работать даже продуктовые магазины, а АЗС будут заправлять только сотрудников полиции, машины скорой помощи и автомобили служб спасения. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Об этом сообщает Ура-Информ.

"По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - написал Осачук на своей странице в Фейсбук.

При этом пока на данный момент неизвестно в каких точно областях будут введены подобные карантинные меры. Ранее отмечалось, что это может быть Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Ранее мы сообщали, что у Владимира Зеленского все-таки рассматривают ослабление карантинных мер еще в апреле.


Поделиться

Читайте также:
 
Когда украинским пенсионерам выплатят дополнительную тысячу гривен - стали известны подробности Учеба в Чехии - все ли так прекрасно Какие средства от геморроя выбрать лучше всего Серьезные проблемы с Евро-2020: что угрожает футбольному турниру
Проишествия
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив