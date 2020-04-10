Будут закрыты даже продуктовые магазины: в одной из областей усиливают карантин

Так уже в ближайшие выходные в Черновицкой области будет действовать более жесткий карантин. Не будут работать даже продуктовые магазины, а АЗС будут заправлять только сотрудников полиции, машины скорой помощи и автомобили служб спасения. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

Об этом сообщает Ура-Информ.

"По рекомендации государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности для всех западных областей Украины в ближайшие выходные введут дополнительные ограничительные меры. С 13:00 субботы, 11 апреля, в 6:00 понедельника, 13 апреля в Черновицкой области будет действовать особый режим, буковинцев просят оставаться дома", - написал Осачук на своей странице в Фейсбук.

При этом пока на данный момент неизвестно в каких точно областях будут введены подобные карантинные меры. Ранее отмечалось, что это может быть Тернопольская и Ивано-Франковская области.

Ранее мы сообщали, что у Владимира Зеленского все-таки рассматривают ослабление карантинных мер еще в апреле.