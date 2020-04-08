Карантин в Украине будет минимум до мая - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что рассматривать послабление карантинных мер можно будет только начиная с мая и то только при падении динамики заражения коронавирусом в Украине.

"Если будет зафиксировано динамику снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантинных мероприятий. В течение апреля мы не отступим от того карантинного режима, который введен до 24 апреля и возможно, скорее всего, будет продлен до начала мая месяца", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

В тоже время премьер-министр добавил, что если динамика будет положительной, то экономику можно будет запустить в мае, тогда Правительство разработает специальный план, согласно которому, каждый будет знать свою роль и когда и в какое время сможет вернуться к рабочему процессу. Однако все покажет динамика развития эпидемии в Украине.

Ранее мы сообщали, что только за последние сутки было зафиксировано более 200 случаев заражения коронавирусом в стране.