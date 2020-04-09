08:55 09.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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США уже обошли Испанию по количеству смертей от коронавируса, впереди только Италия

Согласно последним данным из Университета Джона Хопкинса в США за последние 24 часа умерло 1973 пациента с SARS-CoV-2. Это самый трагический день эпидемии в Соединенных Штатах Америки.

США уже обошли Испанию по количеству смертей от коронавируса, впереди только Италия

В предыдущем ежедневном отчете сообщалось о 1939 случаях смерти. Всего в США было зарегистрировано 14 795 случаев смерти от коронавируса. Американцы уже обогнали Испанию (14792) и приближаются к Италии (17669).

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

В Нью-Йорке от коронавируса умерло больше людей, чем во время атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года. По состоянию на среду общее число погибших в городе составляет 4571 человек, не включая людей, которые умерли дома. В штате Нью-Йорк погибло 6268 пациентов.

Нью-Джерси является вторым наиболее пострадавшим штатом в США. Общее количество умерших с коронавирусом превысило 1,5 тысячи. В среду было объявлено, что в Нью-Джерси произошло 275 смертей; это был самый трагический день в этом штате с начала эпидемии. 959 пациентов умерли в Мичигане и 652 в Луизиане.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже 1668 зараженных.


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