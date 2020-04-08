Коронавирус в Украине: установлен новый рекорд, более 200 подтвержденных случаев за сутки

Только за последние сутки было подтверждено 208 новых случаев заражения. Это новый суточный рекорд в Украине по количеству подтврежденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

В общей сложности по состоянию на 9:00 в Украине зафиксировано 1668 случая заражения. В тоже время в стране уже 52 человека погибло из-за смертельного вируса. Также 35 пациентов с COVID-19 уже полностью излечилось.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первую строчку снова вырвалась Черновицкая область, там уже зафиксировано 273 случая заражения. На втором месте Киев, там 256 человек заразилось коронавирусной инфекцией. На третьем месте Ивано-Франковская область с 198 подтвержденными случаями.

В тоже время на данный момент еще 820 случаев проверяются на коронавирус. 7205 проб было проверено с начала 2020 года.

Ранее мы сообщали, чтоВ Китай окончательно поборол коронавирус, там ни одной смерти за сутки с начала пандемии.