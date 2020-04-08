Зеленский и Епифаний обсудили, как должны праздновать Пасху украинцы во время карантина

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний в связи с такой ситуацией провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Встреча состоялась седьмого апреля.

Предстоятель ПЦУ считает, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны продолжаться, однако верующие должны на них присутствовать только в режиме трансляции.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службуВ Киевской Митрополии ПЦУ.

"Молитвы и богослужения в эти дни должны состояться, чтобы, оставаясь дома, наши верующие могли присоединиться к ним через трансляции, чтобы почувствовали – несмотря на тяжелые обстоятельства настоящего величественный праздник пришел к нам", - отметил Епифаний.

Стороны также обменялись мнениями о необходимости обеспечить в пасхальный время как соблюдение карантина, так и свершения праздничных богослужений.

Ранее мы сообщали, что с четвертого апреля Киево-Печерская Лавра будет проводить богослужения только в закрытом режиме.