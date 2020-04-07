14:07 07.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус
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Китай окончательно поборол коронавирус: ни одной смерти за сутки с начала пандемии

Во вторник Китай сообщил, что за последние 24 часа, впервые после начала эпидемии, в Ухане не было ни одной смерти от коронавируса и только 32 новых случая заражения по всему Китаю (по сравнению с 39 днями ранее) - все у тех, кто вернулся из-за границы.

Китай окончательно поборол коронавирус: ни одной смерти за сутки с начала пандемии

По данным Национальной комиссии здравоохранения, еще 12 находятся под наблюдением. Эти люди также вернулись в Китай из-за границы.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Эксперты подчеркивают, что уменьшение количества заражений было достигнуто за счет драконовских ограничений. Китай закрыл свои границы практически для всех иностранцев и принимает только своих граждан, возвращающихся из-за границы, которые в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус.

Количество международных рейсов в апреле сократилось примерно до 3000 в день по сравнению с десятками тысяч до пандемии.

В настоящее время в больницах лечатся коронавирусом 1242 человека, а 1033 человека без симптомов изолированы.

Всего в Китае от пандемий погибло 3331 человека из 81740 зараженных.

Ранее мы сообщали, что в Украине в общей сложности заразилось почти 1500 человек.


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