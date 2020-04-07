Китай окончательно поборол коронавирус: ни одной смерти за сутки с начала пандемии

По данным Национальной комиссии здравоохранения, еще 12 находятся под наблюдением. Эти люди также вернулись в Китай из-за границы.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

Эксперты подчеркивают, что уменьшение количества заражений было достигнуто за счет драконовских ограничений. Китай закрыл свои границы практически для всех иностранцев и принимает только своих граждан, возвращающихся из-за границы, которые в обязательном порядке проходят тестирование на коронавирус.

Количество международных рейсов в апреле сократилось примерно до 3000 в день по сравнению с десятками тысяч до пандемии.

В настоящее время в больницах лечатся коронавирусом 1242 человека, а 1033 человека без симптомов изолированы.

Всего в Китае от пандемий погибло 3331 человека из 81740 зараженных.

Ранее мы сообщали, что в Украине в общей сложности заразилось почти 1500 человек.