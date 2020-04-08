Коронавирус в США: самый трагический день с начала эпидемии

Только в Италии (17 127) и Испании (13 798) зафиксировано больше смертей из-за коронавируса на сегодняшний день. В последние дни больше всего смертей фиксируется в США.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на CNN.

За последние 24 часа по всей территории США добавилось 29 609 случаев заражения и в настоящее время насчитывается 396 тыс. 223 подтвержденных случаев.

Почти половина смертей от COVID-19 приходится в США в Нью-Йорке. Во вторник губернатор Эндрю Куомо сообщил, что за последние 24 часа в его штате умер 731 человек. Это самая высокая ежедневная смертность от COVID-19 в Нью-Йорке.

Существует также плохая ситуация в соседнем Нью-Джерси, где за последние 24 часа на COVID-19 умерло 229 человек. Всего там уже 1 232 смертей от коронавируса.

В штате Мичиган умерло 845 человек, а в Луизиане - 582. Вайоминг остается единственным штатом без жертв.

В Украине за последние сутки зафиксировано более 200 случаев заражения.