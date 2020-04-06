Лидер "Слуги Народа" рассказал, когда в Украине может закончиться карантин

На данный момент точно неизвестно сколько продлится карантин в Украине из-за коронавирусной инфекций, но если динамика заражений будет снижаться, то есть шанс, что карантинные меры долго не продлятся.
Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина сумела хорошо подготовиться к эпидемии и сейчас в стране немного более пологая кривая заболеваемости, по сравнению с другими европейскими странами.
"Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.
При этом заместитель главы фракции "Слуга народа" отметил, что он предполагает только интуитивно, не полагаясь на официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра.
Официально карантин в Украине действует до 24 апреля.
Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.