Лидер "Слуги Народа" рассказал, когда в Украине может закончиться карантин

Первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко считает, что Украина сумела хорошо подготовиться к эпидемии и сейчас в стране немного более пологая кривая заболеваемости, по сравнению с другими европейскими странами.

"Учитывая то, что у нас все это началось позже, мы лучше подготовились по карантинным мерам. Поэтому есть такие осторожные надежды, что примерно в середине мая все это закончится", - цитирует Корниенко Ура-Информ со ссылкой на РБК-Украина.

При этом заместитель главы фракции "Слуга народа" отметил, что он предполагает только интуитивно, не полагаясь на официальной информации от замминистра Виктора Ляшко, министра здравоохранения или премьер-министра.

Официально карантин в Украине действует до 24 апреля.

Ранее мы сообщали, что в Украине уже зафиксировано 1319 случаев заражения коронавирусной инфекцией.