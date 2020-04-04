10:46 04.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Уже очень скоро: стало известно, когда в Украине будет пик заболеваний на коронавирус

Стало известно, когда в Украине можно ожидать пик заболеваний на коронавирусную инфекции. Уже в ближайшее время ситуация в Украине может значительно

Уже очень скоро: стало известно, когда в Украине будет пик заболеваний на коронавирус

Главный санитарный врач страны Виктор Ляшко заявил во время рабочей поездки в Тернопольскую область заявил, что если текущая динамика будет продолжаться, то уже 14 апреля в Украине можно будет ожидать пик заболеваний на коронавирусную инфекцию.

"Если будет такая динамика как сейчас, когда мы ежедневно имеем до 30% роста количества больных, то пик заболевания может быть уже 14 апреля. В то же время, думаю, превентивные меры, которые правительство приняло недавно, позволят растянуть этот пик заболевания", - цитирует Ляшко Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

Ляшко также добавил, что главной задачей Министерства здравоохранения Украины является не допуск пика, а растягивание по времени процесса заболевания, что бы украинская система здравоохранения сумела без сбоев оказывать помощь, все кто в ней нуждается.

Также главный санитарный врач Украины отметил, что на данный момент в стране достаточно индивидуальных средств против коронавируса.

Напомним, что за последние сутки в стране зафиксировано 154 новых случая заражения.


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