10:04 04.04.2020 | Общество | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244225:labazovych

Новый суточный рекорд: в Украине уже почти 1100 зараженных на коронавирус

В Украине продолжает увеличиваться количество зараженных коронавирусной инфекцией. Каждый день устанавливается новый суточный рекорд по новым случаям заражения.

Новый суточный рекорд: в Украине уже почти 1100 зараженных на коронавирус

Так, по состоянию на утро четвертого апреля в Украине уже зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было подтверждено 154 новых случая. Очередной день подтряд обновляется рекорд по количеству новых подтвержденных случаев за сутки.

28 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, умерло. В тоже время побороть болезнь сумело уже 23 человека.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первое место по количеству зараженных вышла Черновицкая область, она обогнала город Киев. Это единственный регион страны, где зафиксировано уже более 200 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Здесь 206 человек сдало положительный тест на коронавирус. В городе Киеве 195 таких случаев. На третьем месте Тернопольская область с 135 подтвержденными случаями.

Всего с начала года было проверено 5040 тестов на коронавирус. На данный момент под подозрением на болезнь находится еще 636 анализов, которые в ближайшее время должны изучить специалисты.

Ранее мы сообщали, что с шестого апреля в Украине вводят новые правила карантина.


Поделиться

Читайте также:
 
Кофты на весну и лето: модные тренды 2020 года 5 недостатков Samsung Galaxy Fold Что будет с выборами в Украине в 2020 году - отвечают в президентской партииЩо буде з виборами в Україні у 2020 році - відповідають в президентській партії Зеленский усилит контроль за украинцами на Пасху
Проишествия
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
  • 09:53 В Украине еще один смертельный случай от коронавируса: что известно
  • 07:09 Женщина зверски убила сожителя ножом под Харьковом
  • 16:57 На главврача Института рака было совершено нападение - ВИДЕО
  • 10:59 В Словакии столкнулись два автобуса, двое украинцев погибли
  • 08:45 В Киеве мужчина выпрыгнул из окна многоэтажки − ВИДЕО
  • 19:05 В Луцке женщину изолировали в бокс с подозрением на коронавирус
  • 16:49 В Киеве арестовали воевавшего в Сирии гражданина РФ
  • 16:08 Под Одессой из-за кражи кабеля приостановили движение поездов
  • 13:40 В Киеве хакеры взламывали банковские компьютеры и выводили деньги - ФОТО
  • 11:09 Под Одессой во дворе частного дома взорвалась граната РГД-5 - ФОТО
  • 12:50 В Полтавской области отец избил приемную дочь
  • 12:04 Число погибших из-за обрушения отеля в Китае резко увеличилось
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    Ранения получили 20 человек
    В Словакии столкнулись автобус и грузовик, погибли 13 человек
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив