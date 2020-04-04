Новый суточный рекорд: в Украине уже почти 1100 зараженных на коронавирус

Так, по состоянию на утро четвертого апреля в Украине уже зафиксировано 1096 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Только за последние сутки было подтверждено 154 новых случая. Очередной день подтряд обновляется рекорд по количеству новых подтвержденных случаев за сутки.

28 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция, умерло. В тоже время побороть болезнь сумело уже 23 человека.

Об этом пишет Ура-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

На первое место по количеству зараженных вышла Черновицкая область, она обогнала город Киев. Это единственный регион страны, где зафиксировано уже более 200 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Здесь 206 человек сдало положительный тест на коронавирус. В городе Киеве 195 таких случаев. На третьем месте Тернопольская область с 135 подтвержденными случаями.

Всего с начала года было проверено 5040 тестов на коронавирус. На данный момент под подозрением на болезнь находится еще 636 анализов, которые в ближайшее время должны изучить специалисты.

Ранее мы сообщали, что с шестого апреля в Украине вводят новые правила карантина.