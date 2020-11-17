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Выборы в США: в Джорджии нашли более 2,5 тысячи голосов, которые не были подсчитаны, большинство за Трампа

При пересчете голосов в Джорджии было обнаружено почти 2,6 тысячи избирательных бюллетеней, которые не были учтены при первом подсчете. В большинстве из них были голоса за Дональда Трампа. Это самое крупное нарушение на выборах, обнаруженное до сих пор.

Выборы в США: в Джорджии нашли более 2,5 тысячи голосов, которые не были подсчитаны, большинство за Трампа

Голосование проходило в округ Флойдк, расположенный недалеко от Атланты. Местные власти сообщают, что ошибка возникла из-за невозможности передать данные со сканирующего устройства карты. С почти 2,6 тыс. карт около 1,6 тыс. это голоса за действующего президента Трампа и около 800 за демократа Джо Байдена. Однако, скорее всего, Байден сохранит свое преимущество в этом этате

Об этмо пишет УРА-Информ со ссылкой на CNN.

Габриэль Стерлинг, директор по выборам в Джорджии, назвал это нарушение "невероятной ошибкой".

- Это не проблема с оборудованием. "Речь идет о человеке, который не выполняет свою работу должным образом", - подчеркнул он в понедельник (16 ноября). Он призвал к изменениям в "высшем руководстве".

Пересчет голосов начался в Джорджии в пятницу и завершится, как ожидается, к среде. После первого подсчета преимущество Байдена составляло более 14000 голосов.

Ранее мы сообщали, что Трамп все-таки признает поражение, но снова выставит кандидатуру на президентских выборах.


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