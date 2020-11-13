14:38 13.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус
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Трамп все-таки признает поражение, но снова выставит кандидатуру на президентских выборах

Президент Дональд Трамп сказал своим соратникам, что намерен снова баллотироваться на выборах через четыре года, и он должен объявить об этом до окончания текущего срока полномочий.

Трамп все-таки признает поражение, но снова выставит кандидатуру на президентских выборах

Это означало бы, что Трамп признает поражение, хотя он постоянно отказывался это делать. Напомним, его сотрудники подали несколько судебных исков в ключевых штатах, где избранный президент Джо Байден получил преимущество.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Reuters.

Однако, даже если Трамп признает победу своего соперника, он не намерен сдаваться и хотел бы баллотироваться на следующих выборах в 2024 году.

Как говорит Мик Малвани, бывший глава его офиса, президент "не любит проигрывать, он энергичен и, если не через четыре года, он может начать работу даже в 2028 году, когда ему исполнится 82 года". "Рассказы о его энергии и жизнеспособности правдивы", - говорит Малвани.

Согласно Конституции США, максимум два четырехлетних срока полномочий, которые может занимать президент, не обязательно должны быть последовательными.

Ранее мы сообщали, что суд Пенсильвании стал на сторону Трампа в деле о выборах в штате.


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