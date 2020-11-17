Медведчук может стать следующим президентом Украины - сенсационный прогноз Валетова

Он отметил, что Владимир Зеленский имел полгода монобольшинства в Парламенте, а потом ситуация изменилась. При этом глава государства мог и больше позитивных законопроектов пронести через Верховную Раду.

Валетов считает, что после того, как закончится президентский срок у Зеленского новым президентом Украины может стать Виктор Медведчук, который по словам писателям, не является политическим трупом и уже очень длительное время придерживается одного направления.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на gazeta.ua.

"Сильный политик. Сколько лет он уже во власти? И не изменяет свои взгляды. Наращивание электорат. Последовательный, умный, жесткий. Имеет свое понимание Украины. Не думаю, что если придет к власти, побежит сдавать ее России. Все, кто оказывается на верхушке, хочет грабить самостоятельно. У нас может вырасти и свой Путин. Затем Украину ждет следующая и следующая его каденции. Этот в Ростов не убежит", - считает Валетов.

При этом писатель предполагает, что Медведчук может быть не худшим президентом, чем Зеленский.

Ранее Медведчук заявил, что хочет изменить Украину.