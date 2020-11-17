14:00 17.11.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Медведчук может стать следующим президентом Украины - сенсационный прогноз Валетова

Уже сейчас многие задумаются о том, кто будет следующим президентом Украины. Своим мнением по этому поводу поделился украинский писатель Ян Валетов.

Медведчук может стать следующим президентом Украины - сенсационный прогноз Валетова

Он отметил, что Владимир Зеленский имел полгода монобольшинства в Парламенте, а потом ситуация изменилась. При этом глава государства мог и больше позитивных законопроектов пронести через Верховную Раду.

Валетов считает, что после того, как закончится президентский срок у Зеленского новым президентом Украины может стать Виктор Медведчук, который по словам писателям, не является политическим трупом и уже очень длительное время придерживается одного направления.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на gazeta.ua.

"Сильный политик. Сколько лет он уже во власти? И не изменяет свои взгляды. Наращивание электорат. Последовательный, умный, жесткий. Имеет свое понимание Украины. Не думаю, что если придет к власти, побежит сдавать ее России. Все, кто оказывается на верхушке, хочет грабить самостоятельно. У нас может вырасти и свой Путин. Затем Украину ждет следующая и следующая его каденции. Этот в Ростов не убежит", - считает Валетов.

При этом писатель предполагает, что Медведчук может быть не худшим президентом, чем Зеленский.

Ранее Медведчук заявил, что хочет изменить Украину.


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