Медведчук хочет изменить Украину: делаем все возможное, чтобы реализовать этот план

Один из лидеров Оппозиционной платформы За Жизнь заявил, что люди должны выбирать не только новых лиц, но и также тех, кто уже доказал своими действиями, что они приносят пользу стране.

Об этом пишет УРА-Информ.

"Ситуацию в Украине надо коренным образом и радикально менять. Так дальше быть не может", - написал в своей странице твиттер Медведчук, а также выложил видео со своим обращением.

Кроме самого Медведчука в ролике появляются также и другие лидеры ОПЗЖ, они также призывают голосовать за проверенных людей.

"Наша встреча посвящена вопросам мира. Особенно же это ощущается в Луганске, где живут такие же украинцы, как и в любом другом регионе. Поэтому мы здесь. Многие люди хотят мира. Мы идем! И делаем все возможное, чтобы реализовать этот мирный план, в отличие от власти, которая не принесет этого мира", — резюмировал в конце Медведчук.

Ситуацию в Украине надо коренным образом и радикально менять. Так дальше быть не может pic.twitter.com/ltwOGoPqkr — Виктор Медведчук (@MedvedchukVV) October 20, 2020

Ранее Медведчук выиграл суд в деле против Вахтанга Кипиани и его книги "Дело Василия Стуса".