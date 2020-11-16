Протесты в Армении: Пашиняна требуют уйти в отставку

Граждане Армении, которые вышли на митинги требуют также отставки всего правительства страны. Это необходимо для того, чтобы сформировать новую временную власть в государстве.

Стоит отметить, что еще субботу на площади Свободы прошла церемония зажжения свечей в память о военнослужащих, которые погибли во время исполнения своего долга в непризнанной республике Нагорного Карабаха., которые погибли во время боевых действий в Нагорном Карабахе. В воскресенье митинг не проводился.

Стоит напомнить, что ранее премьер страны Никола Пашинян подписал совместное заявление с президентами Азербайджана и Российской Федерации о прекращении войны в Карабахе. После подписания договора по стране вспыхнули митинги.

Ранее сообщалось, что жители, которые проживают на территориях непризнанного Нагорного Карабаха, сжигают свои дома. По предварительным договоренностям, некоторые районы Карабаха должны быть переданы азербайджанской стороне.